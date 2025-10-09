Жена вдохновила любовника на расправу с мужем ради страховки

В Великобритании 46-летняя женщина по имени Этель Миллс попала под суд вместе с любовником, который попытался расправиться с ее мужем. Об этом сообщает ITV.

В сентябре 2024 года двое злоумышленников ворвались в дом Этель Миллс и ее мужа Кристофера Миллса. Они напали на Кристофера и ударили его по улицу. Мужчина смог отбиться, и неудачливым грабителям пришлось скрыться.

Прибывшая по вызову полиция вскоре поймала мужчин. Преступниками оказались 46-летний Герайнт Берри и 47-летний Стивен Томас. Полицейские выяснили, что Берри был любовником Этель с июня 2024 года. Именно она вдохновила его инсценировать вооруженное ограбление, чтобы после в качестве вдовы претендовать на страховые выплаты. Как пишет Daily Mail, сумма страховки составляла 124 тысячи фунтов стерлингов (13,7 миллиона рублей).

Согласно обвинению, Герайнт часто делился с Этель жестокими фантазиями, связанными с ее мужем. Так, однажды он предлагал ей отравить Кристофера антифризом.

Этель отрицает вину. Она заявила, что поддерживала фантазии Герайнта только в качестве эскапизма и не хотела, чтобы они воплощались в жизнь. По ее словам, Кристофер был жесток по отношению к ней и нередко насиловал. На допросе Этель объяснила, что боялась уйти от мужа, поскольку знала, что останется на улице ни с чем.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина стал жертвой сговора жены и ее любовника. Причиной расправы было желание любовников убрать препятствие для отношений, поскольку их роман длился уже два года.