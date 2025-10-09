Бывшая жена призрака пожаловалась на общение со странными духами

Британская певица, утверждающая, что состояла в браке с призраком, рассказала об общении с духами. Особенности взаимодействия с ними она раскрыла в интервью Need To Know.

42-летняя Рокер Брокард заявила, что после развода с призраком солдата по имени Эдуардо стала исследовательницей паранормальных явлений. Так, по ее словам, она слышит, видит и чувствует запах призраков. Брокард объяснила, что все призраки, как и живые люди, очень разные. Встречаются среди них и странные личности.

Британка пожаловалась, что однажды общалась с духом шахтера, который постоянно просил у нее выпить. Как-то, как утверждает Брокард, она встретила призрак семилетней девочки, которая хвасталась ей своей куклой. В другой день она якобы слушала песнопения монаха из XIII века.

«Он просил еды, потому что умер от голода», — объяснила бывшая жена призрака.

По словам Брокард, призраки ищут ее внимания, поскольку хотят, чтобы их боль кто-то заметил. Она вспомнила, как однажды ее якобы преследовал призрак в магазине, скидывая овощи и фрукты к ее ногам.

«Некоторые призраки идиоты и хотят причинить неприятности», — подчеркнула она. Несмотря на это, Брокард заявила, что воспринимает свои сверхъестественные способности исключительно как дар.

Ранее сообщалось, что Рокер Брокард предупредила об опасности работы с проклятыми предметами. Она объяснила, что люди не могут контролировать демонические силы, а попытки подчинить их себе часто заканчиваются трагедиями.