В Индии мужчина пожаловался на жену, превращающуюся в ядовитую змею

Житель индийского штата Уттар-Прадеш пожаловался властям на жену, которая якобы пытается его извести. Об этом пишет NDTV.

Мужчина по имени Мерадж обратился к чиновникам в день Самадхан Дивас, выделенный для приема жалоб населения. Обычно люди используют его, чтобы сообщить о проблемах с дорогами, электроснабжением или продовольственными карточками. Мерадж сообщил, что его жена по ночам превращается в ядовитую змею, преследует его и пытается ужалить.

По словам мужчины, жена неоднократно нападала на него, когда он спал. Его спасло лишь только то, что всякий раз он вовремя просыпался. Несмотря на это, однажды женщине удалось укусить мужа.

Полиция начала расследование и не исключает, что имеет дело с психологическим насилием.

Ранее сообщалось, что сотрудница Нигерийского экзаменационного совета объяснила исчезновение 36 миллионов найра (два миллиона рублей) нападением загадочной духовной змеи. Женщину арестовали.