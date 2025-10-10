Бросившая жениха женщина пожаловалась на новых извращенных ухажеров

Жительница США по имени Эйприл Брукер бросила жениха из-за его ревности к куклам и спустя 10 лет решила найти новые отношения. Об этом она рассказала Daily Star.

По словам 41-летней женщины, ее жениху не нравилось, что она выделила для кукол отдельную комнату и относилась к ним как к детям. Он заставил ее выбирать между любовью к нему и любовью к куклам — она выбрала второе. Тогда у Брукер было всего 16 игрушек, сейчас — 38. Она объяснила, что не только гастролирует с ними, но и ходит с ними по магазинам и барам.

Брукер пожаловалась, что из-за необычного увлечения она часто сталкивается с извращенными ухажерами. Она вспомнила, как однажды мужчина предлагал ей 500 долларов (41,5 тысячи рублей) за секс с ней и ее куклами. В приложении для знакомств, по словам Брукер, мужчин обычно интересуют лишь фотографии ног. В барах чаще всего встречаются туристы, с которыми слишком сложно построить серьезные отношения.

Как рассказывает Брукер, однажды ей написал мужчина мечты. Он тоже любил кукол, но оказался заключенным. На тот момент ему оставалось сидеть в тюрьме еще 50 лет.

«Был один парень, который сказал, что мои шансы стать профессиональным чревовещателем невелики и равны нулю, — вспомнила Брукер. — Я ответила, что шансы на то, что я останусь с ним, невелики и равны нулю».

По словам Брукер, она уже не пытается найти прекрасного принца. Ее мечта — обычный мужчина, готовый жить с ней и ее куклами.

