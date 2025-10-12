Крыса напугала ведущую теленовостей и чуть не сорвала эфир

В прямом эфире катарского телеканала Al Jazeera произошел необычный инцидент, который едва не сорвал трансляцию. Во время выпуска новостей, выходившего из лондонской студии, по столу ведущей пробежала крыса.

Появление грызуна, мелькнувшего в кадре всего на несколько секунд, явно шокировало журналистку — она громко вскрикнула, вскочила с места и убежала из кадра. Однако, проявив профессионализм, быстро вернулась на рабочее место, принесла зрителям извинения и продолжила вести программу.

Примечательно, что данный эпизод, мгновенно разошедшийся по социальным сетям, вызвал у аудитории бурный и восторженный отклик. Некоторые пользователи даже высказали предположение, что кадры с грызуном могли быть сгенерированы искусственным интеллектом, однако сообщается, что крыса была настоящей.

Этот случай привлек дополнительное внимание к проблеме, о которой пишут британские СМИ: крупные городские центры Великобритании и США переживают стремительный рост популяции крыс. По разным оценкам, общая численность грызунов составляет от 10 до 120 миллионов особей, что вызывает серьезную тревогу у населения. Особенно ироничным инцидент с крысой в прямом эфире делает тот факт, что офис телеканала расположен в одном из самых престижных и роскошных зданий Лондона.