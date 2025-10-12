В Оби поймали огромную щуку "из Юрского периода"

«К сожалению, в этот день погода была отвратная, дул сильный ветер, шел дождь, и ничего крупнее 6-килограммовой щуки нам поймать не удалось. Мокрые и замерзшие мы вернулись в гостиницу», — сетует рыбак Павел Морозов на сайте Fishingsib.ru.

Утром, проверив ближайшие точки около базы, рыбакам из Новосибирска удалось таки поймать несколько некрупных щук и судаков. «Затем брат предложил исследовать ближайшую акваторию и поискать новые точки. Пройдя несколько километров, нам удалось зацепиться за интересный рельеф с глубинами около 2,5-3,5 метров и довольно сильным течением. Пройдя несколько метров, в 20 метрах от лодки мы увидели в эхолот очень крупный силуэт. Быстро встали на якорь, опустили ротатор в воду и сразу же определили точное местоположение «силуэта». Огромная свеча светилась около дна за барханом. Именно так выглядит крупный трофей в приборе, к которому подключен датчик живого сонара», — объясняет опытный рыбак.

Новосибирцы решили не мельчить с приманкой и поставили крупный виброхвост, оснащенный стингером с двумя тройниками. Точный заброс и, затаив дыхание, братья увидели в приборе, как приманка медленно падает рядом с «силуэтом». Два оборота катушкой, небольшой подброс около «силуэта», а затем последовала молниеносная реакция рыбы. Далее начались волнительные минуты вываживания «очень большого монстра», который долго не хотел появляться на поверхности. «Примерно через две минуты нам все же удалось завести рыбу в подсак и поднять её на борт. На весах мы увидели цифру 18 кг 320 граммов. Да, это была огромная щука, которую необходимо было обязательно отпустить. После очень быстрой фотосессии, была небольшая реанимация в подсаке, и этот трофей медленно и вальяжно ушел в родную стихию, махнув на прощание огромным хвостом», — подытожил Павел Морозов. Новосибирские рыбаки по достоинству оценили «крокодила» из Оби. По весьма приблизительным оценкам, пойманной щуке минимум 36 лет.