В Оби поймали огромную щуку "из Юрского периода"

Житель Новосибирска поймал в Оби огромную щуку из Юрского периода
«К сожалению, в этот день погода была отвратная, дул сильный ветер, шел дождь, и ничего крупнее 6-килограммовой щуки нам поймать не удалось. Мокрые и замерзшие мы вернулись в гостиницу», — сетует рыбак Павел Морозов на сайте Fishingsib.ru.
Утром, проверив ближайшие точки около базы, рыбакам из Новосибирска удалось таки поймать несколько некрупных щук и судаков. «Затем брат предложил исследовать ближайшую акваторию и поискать новые точки. Пройдя несколько километров, нам удалось зацепиться за интересный рельеф с глубинами около 2,5-3,5 метров и довольно сильным течением. Пройдя несколько метров, в 20 метрах от лодки мы увидели в эхолот очень крупный силуэт. Быстро встали на якорь, опустили ротатор в воду и сразу же определили точное местоположение «силуэта». Огромная свеча светилась около дна за барханом. Именно так выглядит крупный трофей в приборе, к которому подключен датчик живого сонара», — объясняет опытный рыбак.
Новосибирцы решили не мельчить с приманкой и поставили крупный виброхвост, оснащенный стингером с двумя тройниками. Точный заброс и, затаив дыхание, братья увидели в приборе, как приманка медленно падает рядом с «силуэтом». Два оборота катушкой, небольшой подброс около «силуэта», а затем последовала молниеносная реакция рыбы. Далее начались волнительные минуты вываживания «очень большого монстра», который долго не хотел появляться на поверхности. «Примерно через две минуты нам все же удалось завести рыбу в подсак и поднять её на борт. На весах мы увидели цифру 18 кг 320 граммов. Да, это была огромная щука, которую необходимо было обязательно отпустить. После очень быстрой фотосессии, была небольшая реанимация в подсаке, и этот трофей медленно и вальяжно ушел в родную стихию, махнув на прощание огромным хвостом», — подытожил Павел Морозов. Новосибирские рыбаки по достоинству оценили «крокодила» из Оби. По весьма приблизительным оценкам, пойманной щуке минимум 36 лет.
«По человеческим меркам это около ста лет. Она, видимо, еще из Юрского периода», — пошутили рыбаки.