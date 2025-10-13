Во время приема у врача из уха школьника выполз паук

К врачам ЦРБ Курумканского района поступил школьник с подозрением на отит, но все оказалось куда необычнее. Подробности приводит "Газета РБ", ссылаясь на пресс-службу больницы.

Стало известно, что мальчик изначально жаловался на сильную боль в ухе, и врач обнаружил при осмотре серу. Во время попытки убрать серные массы на мочку уха подростка выбежал…паук.

Школьник отделался испугом, серьезных последствий удалось избежать. По словам врача, даже при типичных симптомах заболевания никто не застрахован от неожиданных находок.