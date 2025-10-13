Американка внезапно дала понюхать свои ноги прямо на передаче

Американская актриса Дрю Бэрримор раскрыла неприглядный факт о гигиене в рамках своей передачи The Drew Barrymore Show. Данное видео доступно на YouTube.

© Lenta.ru

50-летняя знаменитость в рамках шоу побеседовала с ведущими Россом Мэтьюзом и Санни Андерсон. При этом во время обсуждения гигиены ног звезда неожиданно обнажила ступню и дала ее понюхать коллегам.

«Мои ноги грязные, но они не пахнут», — отметила звезда фильма «Ангелы Чарли».

В то же время Бэрримор добавила, что моет ноги не каждый день. Так, когда артистка принимает душ, то не удаляет с них загрязнения, а довольствуется стекающей по ним водой.

В январе 2024 года бывший сосед актера Брэда Питта Джейсон Пристли также раскрыл неприглядный секрет о его гигиене.