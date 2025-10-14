«Даже в кошмарах я не видел такого». Зачем тихоня кастрировал 58 мужчин

История Мариуса Густавсона, известного как «евнуходел», шокировала Великобританию и мир. Полноватый, болтливый, добродушного вида норвежец оказался владельцем небольшой подпольной империи. В своей «игровой комнате» он проводил жестокие операции, транслировал их в прямом эфире и позже продавал отсеченные гениталии другим людям. Как застенчивый мальчик из глубинки превратился в мастера манипуляций, который находил добровольцев для ужасных экспериментов над собственным телом? «Лента.ру» разбирается в одной из самых мрачных криминальных историй последних лет.

Арест и приговор

Разговор с оператором службы спасения, который прозвучал в суде и который журналист Марсель Теру включил в свой документальный фильм о Густавсоне, звучит как начало триллера.

Фрагмент разговора Мариуса Густавсона с оператором скорой помощи:

Оператор: Скорая помощь, пациент дышит? Что именно произошло? Густавсон: Произошел инцидент с кухонным ножом. Он сильно порезался. Оператор: Какая часть тела пострадала? Густавсон: Его пах.

Этот звонок — один из многих, поступивших в службу спасения из-за деятельности подпольной сети, которую возглавлял Мариус Густавсон. В феврале 2022 года в Северном Лондоне была арестована группа мужчин, обвиненных в кастрации и причинении серьезных увечий другим мужчинам.

Против них нашлись неопровержимые улики: экзекуции они снимали на видео и выкладывали на платный сайт под названием «Евнуходел». В полуподвальной квартире, где проходили операции, висела вывеска «Игровая комната Тео, открыто 24/7». Собственный отсеченный пенис мужчина положил в тумбочку, где хранил четыре года.

Полиция также обнаружила свидетельства каннибализма: однажды Густавсон приготовил салат из тестикул с фисташками и «попробовал» отрезанный пенис на видео.

Норвежцу предъявили обвинения в сговоре с целью умышленного причинения тяжких телесных повреждений и хранении экстремальной порнографии. Его помощники также оказались на скамье подсудимых.

Хоть Густавсон и оперировал с согласия пациентов, в суде обвинители настаивали, что это в данном случае не играет роли. Это, по их мнению, связано с тем, что операции были нелегальными и могли представлять угрозу для жизни.

Перед вынесением приговора Густавсону суд заседал три дня и пришел к выводу, что им двигало желание получить сексуальное удовлетворение и одновременно заработать деньги. Его приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения не ранее, чем через 22 года.

Густавсон и культура нуллосов

Культура «нуллосов» (от англ. null — ноль, ничто) представляет собой одно из самых радикальных направлений бодимодификации. Нуллосами себя называют люди, которые добровольно идут на полное удаление внешних половых органов — как мужских, так и женских — для достижения так называемого «гладкого» или «нулевого» состояния.

Некоторые считают подобную бесполость путем к превосходству над остальными: по их логике, отсутствие половых органов означает отсутствие страстей, которые двигают большинством людей.

Однако для многих нуллосов их статус — это следствие гендерной дисфории, состояния, при котором человек не хочет принимать свой пол. В отдельных странах процедуры по удалению первичных и вторичных половых органов разрешены для пациентов с таким диагнозом и даже покрываются страховкой.

В тех же случаях, когда подобные операции запрещены на государственном уровне, люди иногда обращаются к подпольным практикам вместо психиатров. Уязвимостью таких людей пользовался Мариус Густавсон. Так, среди его жертв оказались мужчины, которые с детства подвергались сексуальному насилию, поэтому половые органы казались им источником бед и несчастий.

«Да. Как будто начинаешь ненавидеть часть себя. Каждый раз, когда идешь в туалет, достаешь его, чтобы пописать, и думаешь: "Сколько проблем это мне причинило, сколько боли это мне причинило". Я просто подумал: "Если бы его не было, все бы закончилось"», –Эдвард одна из жертв Густавсона

Автор документального фильма Теру полагает, что Густавсон, который плотно заинтересовался темой евнухов и нуллосов вскоре после болезненного развода в 2012-м, вероятнее всего, страдает от дисфории целостности восприятия тела, или расстройства идентичности ампутанта. Это психическое заболевание, при котором люди испытывают компульсивное желание удалять здоровые части тела. За время своей деятельности Густавсон избавился не только от пениса, но и от яичек, ноги и соска.

Однако к идее о создании сайта о евнухах и употреблении гениталий в пищу он пришел не сам по себе. Его вдохновителем стал эпатажный японский художник-акционист Мао Сугияма. В марте 2012 года 23-летний Сугияма провел шокирующий перформанс, который привлек внимание к движению нуллосов.

Художник, который объявил в социальных сетях, что кастрировал себя ради искусства, сообщил об организации банкета. Он предложил желающим попробовать его гениталии заплатить 40 тысяч йен и прийти на ужин.

На мероприятии Сугияма сам вышел к публике в белом поварском колпаке и на глазах у всех присутствующих поджарил свой пенис, а затем подал его в виде закуски с грибами и петрушкой пятерым ВИП-гостям. Остальные присутствующие, около 70 человек, неистовствовали — они стали фотографировать блюдо и просить попробовать его.

«Когда мне его впервые подали, я почувствовал дурноту, и мне это не понравилось. Это вышло внезапно. Я насильно съел половину. Но все были так взволнованы, видя, как я ем. Какие-то женщины предлагали мне деньги, чтобы я дал им откусить кусочек», – Гость на банкете Сугиямы.

В банкете Мао Сугиямы было что-то макабрическое, что-то нездоровое. Он буквально скормил себя неистовствующей толпе. Впоследствии Густавсон тоже устраивал кулинарные эксперименты с гениталиями. Вероятно, это была аллюзия на перформанс японского художника.

Цена значка евнуха

Одним из главных инструментов вербовки и монетизации был сайт Густавсона. На платформе можно было выкладывать жуткие видео с операциями, общаться с единомышленниками и — ключевой элемент — продавать записи своих увечий.

Густавсон предлагал четкий тариф: 5-7 тысяч фунтов за удаление яичка, 15-25 тысяч — за ампутацию пениса. После верифицированной кастрации в профиле появлялся специальный значок евнуха, а пользователь получал волну восторженных комментариев со всего мира.

«Помню, как сидел там с ноющей болью в паху, в абсолютной агонии, пока видео публиковалось. А потом начали приходить сообщения из Австралии, Мюнхена, России, Америки. "Так круто, так горячо". В моем профиле появился значок евнуха, потому что я прошел подтвержденную кастрацию. Настоящее празднование. Это было чудесно. Я подумал: "Ну ладно, все, теперь я точно в деле"», – Майкл одна из жертв Густавсона

Система, созданная Густавсоном, создавала ощущение праздника, достижения и принадлежности к чему-то важному, заглушая в жертвах голос разума и притупляя естественный страх. Сайт насчитывал более 20 тысяч подписчиков и принес своему создателю свыше 300 тысяч фунтов стерлингов.

Мастер манипуляции

Густавсон, известный в сети и на тематических форумах под псевдонимом Тео, не походил на классического маньяка. В личной беседе он производил впечатление умного, вдумчивого и даже обаятельного человека.

Он находил жертв в закрытых онлайн-сообществах, где люди, страдающие от тяжелейшей дисфории и ненависти к своему телу, отчаянно искали понимания и выхода. Он ловко представлялся решением всех их проблем.

Густавсон убеждал их, что кастрация или удаление пениса не только избавит от душевных страданий и подарит чувство освобождения, но и принесет немалые деньги. Он мастерски нормализовывал экстремальное поведение, создавая иллюзию заботливого и понимающего сообщества, где человека наконец-то примут таким, какой он есть. Для тех, кто годами чувствовал себя изгоями, это было мощным аргументом в пользу операции.

В эту ловушку попал и Майкл. В 2018-2019 годах он был уязвим, как никогда.

«Я был в очень плохом состоянии, — вспоминает он. — Я переживал утрату двух близких друзей. У меня была развивающаяся наркозависимость. Клиническая депрессия. Суицидальные мысли».

Именно в этот момент он и встретил Густавсона, известного ему под именем Тео. В время личной встречи между ними установилось доверие. Однако Майкл не спешил погружаться в мир Евнуходела слишком глубоко, хотя и присоединился к сообществу на сайте. Он согласился поучаствовать в съемках, но установил границу — никаких необратимых повреждений.

Во время первой сессии все шло ровно: Майкл принял наркотики и стал субъектом садо-мазохистской игры. Однако во время съемки Густавсон в какой-то момент поставил ему укол с блокатором тестостерона.

«Это было сделано очень, очень тонко. Настолько тонко, что я ничего не заметил. Но это полностью проникло мне в голову», — признался он.

После этого Густавсон стал последовательно убеждать нового приятеля в необходимости кастрации — он обещал ему деньги и возможность контролировать свои гормоны, свое либидо. В сообществе все эти вещи ассоциировались с улучшением качества жизни, с ростом личной силы. И никто не говорил ни одного плохого слова о Тео, только хорошее.

«Иллюзия контроля была полной. Я все еще думал, что я у руля. Я был абсолютно в этом убежден. Несколько дней спустя я убрал из ограничений пункт "никаких необратимых повреждений"», – Майкл, одна из жертв Густавсона.

Момент истины, когда осознание ошибки накрыло его с леденящей ясностью, наступил слишком поздно. Уже в квартире Густавсона, под действием наркотиков, он увидел тиски и понял весь ужас происходящего. Однако он смог лишь попросить еще дозу наркотиков, чтобы не ощущать ужасную боль, последовавшую за пережатием семенных каналов.

«Он подошел к шкафу и достал тиски. Даже в самых мрачных кошмарах я не представлял такого. Это был момент, когда я понял, что облажался», – Майкл, одна из жертв Густавсона.

Увы, после этого Майкл не остановился. На сайте люди восхищались его операцией, и это ему нравилось. Однако боль становилась невыносимой. При этом он боялся идти к врачам, потому что даже представить не мог, как бы объяснил свои травмы.

Евнуходел предложил ему выход — ампутация. Они сняли квартиру, его сообщник, бывший медработник Дэвид Карратерс, сделал Майклу анестезию, Густавсон принес камеру.

«В тот момент я понял, что он врал все это время. Я начал видеть, что он был просто мясником. Я помню, как лежал на кровати с разрезанной мошонкой и думал: "Мне все равно, жить мне или умереть, я просто хочу причинить ему боль"», – Майкл, одна из жертв Густавсона.

После операции Густавсон исчез. Он обещал Майклу деньги за видео, но эти обещания оказались ложью — он не отдал ему ни фунта. Осознание полного масштаба манипуляции и жажда возмездия заставили Майкла пойти в полицию.

«Я вдруг понял, что ответственность за каждое увечье, которое получат мужчины после меня, ляжет прямо на мои плечи, потому что у меня был шанс остановить его, и я им не воспользовался. Я не мог с этим жить», — позже объяснял он.

Его заявление стало началом конца для Евнуходела и его сообщников.

У Густавсона не было чувства вины

Сайт Евнуходела был не первой его криминальной авантюрой. Восхождение Густавсона к славе произошло после того, как он уже отсидел небольшой срок. Он был аутсайдером, но в юности сумел найти свое место и даже возглавлял молодежные организации. После окончания учебы Густавсон, бывший тихоня, неожиданно для всех смог получить пост главы жилищного кооператива. Однако на этом месте он проявил себя как непорядочный человек.

Он начал с малого — по его собственным словам, «случайно» присвоил банку краски. Обнаружив, что этого никто не заметил, он вернулся за новыми партиями стройматериалов для ремонта собственного дома. Когда и это сошло ему с рук, мошенник перешел к систематическому хищению средств через поддельные счета.

Общая сумма украденных денег составила около пяти тысяч фунтов стерлингов. Этот факт ему скрыть не удалось, Густавсону предъявили обвинения в мошенничестве.

Показательной была позиция Густавсона в суде. Хотя формально он признал факт преступления, он оспаривал серьезность предъявленных обвинений и настаивал, что не сделал ничего плохого. Более того, часть вины он возложил на саму организацию: по его словам, в кооперативе должны были осуществлять более строгий финансовый контроль.

В итоге он отделался увольнением и штрафами. Через несколько лет он повторил схему на новом месте, но уже в более крупных размерах — ущерб составил свыше 30 тысяч фунтов. Его приговорили к восьми месяцам тюрьмы.

Эта философия — о том, что ответственность лежит на тех, кто позволяет преступлению случаться, а не на тех, кто его совершает — осталась с Густавсоном и после его переезда в Лондон. После месяцев переписки через тюремную почту журналисту Марселю Теру удалось лично встретиться с Густавсоном в тюрьме Уандсворт, всего через несколько недель после того, как тот признал себя виновным.

По словам журналиста, он с небрежностью описывал радикальные модификации своего тела — ампутацию ноги, пениса, яичек — и утверждал, что в его распоряжении были видеозаписи 500 человек, прошедших «нуллификацию». Он гордился, что его сайт собрал сообщество, которое насчитывает тысячи людей по всему миру. Густавсон продолжал настаивать, что не сделал ничего предосудительного — напротив, он помог людям обрести свою истинную сущность.

«Я ожидал монстра, но он оказался обаятельным и тихим. Он умел говорить о самых диких вещах так, что на мгновение они казались нормальными», – Марсель Теру, журналист.

При этом Густавсон произвел на него впечатление «умного, вдумчивого, действительно интригующего парня». Евнуходел рассказал, что осознал свое предназначение в 14 лет, увидев в книге изображение индийского евнуха.

«Он посмотрел на эту картинку и сказал: "Это я"», — передавал его слова Теру.

Уже зная о грядущем долгом заключении, услышав показания против себя, он не продемонстрировал в разговоре и искорки сожаления.

Разочарование последователей

В 2021 году полиция провела обыск в квартире Густавсона в Лондоне. Они обнаружили не только часы видеозаписей, но и морозильную камеру, полную отрезанных гениталий. Они хранились как трофеи, продавались и, по некоторым свидетельствам, даже употреблялись в пищу.

На судебных заседаниях прозвучали записи, на которых Густавсон поощрял людей самостоятельно удалять свои половые органы, и душераздирающие звонки в скорую помощь, где участники пытались объяснить травмы «несчастным случаем с кухонным ножом». Судья назвал процедуры «немногим лучше работы мясника» и подчеркнул, что всеми подсудимыми двигала смесь желания получить сексуальное удовлетворение и финансовое вознаграждение.

Среди тех, кто изначально видел в Густавсоне спасителя, был мужчина по имени Эдвард. В 2017 году он добровольно прошел кастрацию у Евнуходела, чтобы справиться с собственной дисфорией, и долгое время был благодарен ему за помощь.

«Мои симпатии к Мариусу практически испарились. Теперь я все время думаю, что Мариус использовал видео моих процедур, чтобы убедить кого-то другого сделать то, чего он не хотел на самом деле. И это абсолютно трагично, если это так», – Эдвард, одна из жертв Густавсона.

Однако ход суда и особенно прослушивание записей звонков в службу спасения, где люди истекали кровью после неудачных операций, заставили его пересмотреть свои взгляды. Его шокировало количество пострадавших.

Хотя Эдвард не жалеет о самой процедуре, теперь он понимает, что его психологически обработали, чтобы он принял участие в создании нелегального контента, который приносил Густавсону деньги и садистское удовольствие. А быть использованным кем-то, вне всяких сомнений, очень неприятно.