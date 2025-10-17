Модель OnlyFans нашла мерзкий способ заработать

Модель OnlyFans Авалон Саф нашла способ заработать одним мерзким действием. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

23-летняя манекенщица, работающая под псевдонимом Лана, рассказала, что продает видео, на которых пускает газы на камеру. По словам девушки, за один такой ролик она может получить 200 долларов (16 тысяч рублей).

«Никакого запаха — просто звук, который приносит деньги», — рассказала героиня материала.

