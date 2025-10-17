Набожный машинист с выдумкой отомстил за пошлую шутку

Пользователь Reddit с ником Genida рассказал историю о том, как один его коллега отомстил другому за неуместный розыгрыш. По словам автора, оба они работали машинистами локомотивов.

«Один из них, Ист, был проказником с грубоватыми замашками и любил пошлые шутки. Например, показывал голую задницу стоящим на платформе людям, когда проезжал мимо них. Другой, Мо, был довольно чопорным джентльменом. Набожный, порядочный, он всегда носил галстук. И был очень эрудированным», — представил главных героев автор.

Он рассказал, что однажды Ист узнал про семейный ритуал Мо: когда тот приходит с работы домой, его жена забирала рабочий рюкзак, чтобы тщательно его очистить внутри и снаружи. После этого балагур придумал свой новый розыгрыш — он подбросил коллеге в сумку несколько порножурналов, чтобы супруга их обнаружила. Однако, как ни странно, ни на следующий день, ни в течение пары недель Мо никак не отреагировал и историй про скабрезную находку не рассказывал.

«А потом, спустя какое-то время, Мо позвонил Исту и пригласил в гости, чтобы вместе выпить пива. Тот с радостью согласился и прибыл с упаковкой из шести банок пива. Мо и его жена встретили его у двери, а за тем провели через весь дом в гостиную, где тотчас... началось двухчасовое выездное богослужение со священником и прихожанами. Итак, в отместку за все еще не упомянутые порножурналы, совершенно нерелигиозному Исту пришлось два часа слушать проповеди и петь псалмы. И его еще и усадили в самый первый ряд», — рассказал автор.

По его словам, больше Ист никогда не пытался разыграть Мо.

