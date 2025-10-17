Высокопоставленный чиновник не пережил секса с тремя женщинами

В Нигерии таможенный чиновник из штата Кацина не пережил секса с тремя женщинами. Об этом сообщает The Guild Nigeria.

Высокопоставленного чиновника Лавала Тукура, который занимал пост помощника суперинтенданта таможенной службы, обнаружили без признаков жизни утром 16 октября в номере отеля в городе Кацина. Сотрудники гостиницы рассказали, что мужчина заселился к ним накануне, а утром не открывал дверь. В итоге было принято решение взломать замок.

Тукур неподвижно лежал на кровати. Спасти его было уже невозможно. В мусорном ведре сотрудники отеля заметили пакетики от препаратов, которые принимают для усиления эрекции. Вскоре полиция задержала трех женщин, которые провели ночь с Тукуром. Две заселились в отель вместе с чиновником, а третья присоединилась к ним позже.

В таможенной службе назвали смерть Тукура тяжелой утратой. В данный момент его коллеги сотрудничают с полицией для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что у мужчины из Ганы случился сердечный приступ после того, как обманутая любовница раскритиковала его пенис. Спасти мужчину не удалось.