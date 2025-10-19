Неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона

Во Франции неизвестные вломились в Лувр и украли девять предметов из коллекции императора Наполеона. Об этом сообщает Le Parisien.

Трое злоумышленников проникли в здание знаменитого музея, где сейчас ведутся ремонтные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть к галерее Аполлона, разбили окно и забрались внутрь. Добычей преступников стали девять драгоценных украшений, включая ожерелье, брошь, тиару и несколько других предметов. При этом в зале орудовали только двое воров, а третий остался снаружи.

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в результате происшествия пострадавших нет. Ведется расследование. Музей закрыт для посетителей.

Ранее сообщалось, что в Египте реставратор украл древний браслет. Позже золотое ювелирное изделие переплавили.