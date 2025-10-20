Женщина сняла отпечаток пальца у мертвеца ради 22 миллионов рублей

В Тайване мошенница попыталась получить деньги при помощи отпечатка пальца мертвеца. Об этом сообщает South China Morning Post.

59-летняя местная жительница по фамилии Ли пришла на похороны в городе Синьчжу. Прощание проходило с мужчиной, с которым она состояла в долговом споре. Прихватив с собой фальшивый закладной документ и долговую расписку на 8,5 миллиона тайваньских долларов (примерно 22,4 миллиона рублей), а также чернильную подушечку, мошенница забралась в катафалк и под предлогом прощания сняла отпечатки с руки покойного.

Инцидент мог бы остаться незамеченным, если бы не бдительность сотрудников похоронного бюро, которые обратили внимание, что женщина подозрительно долго находится в катафалке и проводит странные манипуляции. Администрация немедленно уведомила родственников усопшего, которые и вызвали правоохранителей. Прибывшие на место полицейские задержали Ли с поличным, изъяв вещественные доказательства — поддельные финансовые документы и чернильную подушечку.

Суд, рассматривая дело, принял во внимание чистосердечное признание подсудимой и то, что поддельный чек не был обналичен. В результате мошенница получила два года тюрьмы с пятилетней отсрочкой. Дополнительно суд обязал ее выплатить штраф в размере 50 тысяч тайваньских долларов (примерно 120 тысяч рублей) и отработать 90 часов на общественных работах в государственных учреждениях.

Ранее сообщалось, что в Канаде объявленная мертвой женщина пришла доказать обратное в страховую компанию. Неожиданный статус ей присвоили из-за ошибки похоронного бюро.