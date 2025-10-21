Женщина забеременела в тюрьме через вентиляцию и была признана виновной

В США признали виновной женщину, которая прославилась после того, как забеременела в тюрьме при помощи вентиляционной трубы между камерами. Об этом сообщает CBS News.

Дейзи Линк обвинялась в расправе над ее гражданским мужем и отцом ее детей Педро Химинесом, произошедшей в 2022 году. Женщина утверждала, что действовала в целях самозащиты. По ее словам, Химинес был очень ревнив. Однажды он выстрелил в нее, по ошибке приняв ее двоюродного брата за любовника. Через несколько дней у него случилась новая вспышка гнева. Линк хотела напугать Химинеса, выстрелила и случайно попала ему в ногу. Спасти его не удалось.

Присяжные обсуждали решение меньше двух часов и пришли к выводу, что Линк виновна. Приговор будет вынесен позднее.

В тюрьме Линк забеременела от 23-летнего Хоана Депаса — другого заключенного той же тюрьмы. Они сидели в разных камерах и никогда не встречались, но могли обмениваться небольшими предметами и общаться через вентиляционную шахту.

Вскоре между ними завязались романтические отношения. Депас очень хотел стать отцом, и Линк поддержала его в этом. Мужчина начал собирать свою сперму в пленку для пищевых продуктов и пять раз в день передавать возлюбленной. «Он как бы сворачивал ее на манер сигареты, прикреплял к леске, которая была у нас в вентиляции, а я вытаскивала ее. Я помещала ее в свечи для лечения молочницы, а потом вводила в себя», — поделилась секретом Линк.

