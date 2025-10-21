Женщину привязали к бревну и бросили в пруд из-за лотереи

В Таиланде задержали мужчину, который привязал соседку к бревну и бросил в пруд в провинции Пхетчабури. Об этом сообщает The Thaiger.

55-летняя Ладда Додесанг исчезла 22 сентября. Вскоре ее мотоцикл обнаружили в лесу, а 6 октября житель соседнего села заметил в пруду останки. Женщина плавала в воде лицом вниз. Она была привязана к бревну, ее шею туго перетягивали ткань и веревка, а правая рука была отрублена. В ходе следствия в доме Додесанг обнаружили большое количество наркотиков и ее исчезновение некоторое время считали результатом конфликта внутри банды.

Позже полиция обыскала квартиру ее соседа, 48-летнего Наронгпорна Проммуанга. Там нашли бревно и стальной прут, похожие на те, к которым была привязана Додесанг. Родные мужчины заявили, что он не появлялся дома с 29 сентября. 15 октября Проммуанга арестовали на каучуковой плантации его дяди в провинции Краби. Мужчина признался в преступлении и заявил, что совершил его из-за лотереи.

Проммуанг рассказал, что купил у Додесанг несколько лотерейных билетов и выиграл по ним около 10 тысяч батов (25 тысяч рублей). Однако женщина отказалась выдавать ему выигрыш, что привело к конфликту. Проммуанг ударил ее деревянной палкой по шее и начал душить. Затем он сбросил Додесанг в пруд. После этого он попросил на работе три тысячи батов (7,5 тысячи рублей) авансом и пустился в бега.

Преступник арестован. Ему грозит либо тюремное заключение на срок от 15 лет, либо казнь.

Ранее сообщалось, что в Таиланде продолжается расследование дела о чемоданах с останками женщин, которые нашли недалеко от города Паттайя. Один из чемоданов обнаружили в водохранилище 3 сентября. По одной из версий, расправу устроили люди, связанные с китайской организованной преступностью.