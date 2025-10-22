Одну из самых красивых девушек Англии заставили рекламировать секс-чат без ее ведома

Одна из самых красивых девушек Англии, 20-летняя Табита Беннетт, обратилась в полицию из-за выходки интернет-мошенников. Об этом пишет Lancs Live.

Финалистка конкурсов «Мисс Ланкашир» и «Мисс Англия» написала заявление в полицию после того, как некие лица украли ее фото со страницы в социальной сети и использовали для рекламы секс-чата. При этом обработали снимки, и «раздели» Беннет при помощи специальных программ.

«Первый фейковый аккаунт исчез, но в сентябре появился новый. Он был еще хуже. Там была моя фотография в платье, но обработанная так, будто я голая. Подпись была "сексуальные развлечения от меня" и номер телефона какого-то сомнительного секс-чата», — пожаловалась Беннетт.

Она добавила, что подобным образом использовали снимки еще нескольких участниц «Мисс Англия» и «Мисс Великобритания». Полиция графства Чешир, где проживает Беннет, уже начала расследование. Выходка интернет-мошенников рассматривается как домогательство, однако, по словам королевы красоты, следователи не будут предпринимать никаких действий, пока ей не начнут поступать угрозы.

20-летняя Табита Беннетт прославилась в марте, когда вышла в финал конкурса красоты «Мисс Англия». Вскоре выяснилось, что ее мать, Вики, участвовала в том же конкурсе в 1986 году.