Реку с крокодилами признали пригодной для Олимпиады

В Австралии река Фицрой, где водятся крокодилы, как сообщает The Australian, получила одобрение на проведение соревнований по гребле на каноэ и байдарках в рамках Олимпиады 2032 года.

Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA), согласно публикации, провел первичную техэкспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил соответствие требованиям.

Ранее глава правительства штата Дэвид Крисафулли рассказал о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы в период соревнований.

Между тем в апреле Международная федерация гребного спорта (World Rowing) признала Фицрой непригодной для проведения соревнований во время Олимпиады. И причиной решения тогда крокодилы напрямую не указывались. Отмечалось лишь, что водоем подходит только для тренировок, поскольку он не проходил никакого техобоснования для стартов международного уровня.

Летние ОИ 2032 года в Австралии пройдут с 23 июля по 8 августа в Брисбене и штате Квинсленд.