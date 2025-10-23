Мужчина начал делать операции по увеличению пениса прямо в своей машине

В Таиланде задержали хирурга-любителя, который проводил операции на гениталиях клиентов прямо в салоне своего автомобиля. Об этом сообщает Daily Mail.

Питтая Мулин предлагал услуги по увеличению пениса, обрезанию и вживлению «жемчужных» шариков под кожу через свой аккаунт в TikTok, уверяя клиентов в мобильности своего сервиса. Фальшивый врач попался правоохранителям во время проведения одной из таких процедур в машине прямо на улице. У него изъяли 189 различных имплантов, местные анестетики, хирургические лезвия и иглы, а также другое медицинское оборудование. Все эти инструменты использовались в антисанитарных условиях прямо в автомобиле.

Мулин признался, что не имеет медицинского образования и освоил методики, просматривая видео в соцсетях.

«Мне стало интересно это направление, поэтому я изучил его и превратил в подработку для дополнительного дохода», — заявил задержанный.

По его словам, он занимался этим около года.

За имплант хирург брал одну тысячу бат (около 2,5 тысячи рублей), за обрезание — пять тысяч бат (около 12,5 тысячи рублей), а за инъекции для увеличения пениса — десять тысяч бат (около 24,9 тысячи рублей). Ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф до 30 тысяч бат (около 74,8 тысячи рублей) за занятие медициной без лицензии.

Ранее сообщалось, что бразилец едва не лишился пениса после многочисленных косметических процедур. Мужчина рассказал, что решился на увеличение полового органа из-за навязчивой рекламы в газетах.