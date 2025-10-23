Стало известно, что видео с тем, как родители набивают тату годовалому ребенку – фейковое, его сняли ради участия в конкурсе скандального блогера Mellstroy.

Об этом пишет РЕН ТВ, уточняя, что все это было розыгрышем. Мама малыша рассказала, что никакого тату ребенку не делала, а лишь нанесла надпись казино блогера черной ручкой. По ее словам, мальчик плакал из-за того, что устал и хотел спать.

За победу в этом конкурсе родители ребенка хотели получить квартиру. Также журналисты публикуют видео, где видно, что на руке мальчика действительно нет татуировки.

Напомним, что пять лет назад блогер Mellstroy после скандала с избиением девушки во время стрима получил полгода исправительных работ, а год назад его объявили в розыск по уголовной статье.