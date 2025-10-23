Женщина расторгла 25-летний брак из-за куска торта

46-летняя жительница США решила развестись с мужем после неудачного празднования 25-летнего юбилея их свадьбы. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

Как рассказывает женщина, она ожидала, что празднование годовщины поможет укрепить их отношения с мужем. Последние месяцы они испортились: супруги даже спали в разных комнатах. Однако муж решил устроить ей сюрприз — праздничную поездку. Американка надеялась на лучшее, но почти сразу стала беспокоиться за то, что все пройдет не очень гладко.

Во-первых, супруг повез ее в долину Шенандоа, в которой они были уже множество раз. Женщина призналась, что ждала чего-то большего. Во-вторых, он забронировал отель, в который они когда-то поклялись никогда не возвращаться. В-третьих, мужчина не смог заранее выбрать ресторан, и этим пришлось заниматься ей. Однако не это заставило женщину расторгнуть брак, а обычный кусок торта.

Как написала американка, после ужина они с мужем заказали по банановому чизкейку и забрали их собой. Мужчина съел свой кусок перед сном, а вот женщина решила оставить его на завтрак. Однако утром торта в холодильнике не оказалось. Когда женщина спросила, где он, муж показал ей на коробку, в которой остались буквально объедки десерта.

«В тот момент крошки в пустой коробке показались мне символом того, что я получаю от этого брака — его крошки», — объяснила американка.

По ее словам, тот день помог ей осознать, что все эти годы она почти ничего не получала от мужа, хотя сама делала для него все.

«Я заслуживаю того, кто не только не съест мой торт, но и защитит его и не отдаст никому другому», — заявила она мужу и бросила его.

Ранее сообщалось, что в Китае молодые супруги из Шанхая развелись, потому что не смогли выбрать имя новорожденному ребенку. Из-за этого ребенку более года не могли выдать свидетельство о рождении и провести вакцинацию.