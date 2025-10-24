Пассажирка потребовала от авиакомпании компенсации за «предсказание даты смерти»

Жительница Зеленограда подала в суд на «Аэрофлот» из-за письма, в котором якобы получила «предсказание даты смерти». Женщина утверждала, что такой прогноз принес ей моральные страдания, поэтому их нужно компенсировать.

Согласно материалам Зеленоградского районного суда, истец приобрела у авиакомпании билеты на рейс из Москвы в Минводы. А затем получила автоматическое электронное уведомление от перевозчика, где в графе с паспортными данными был указан срок действия документа – 1 января 2050 года. Поскольку паспорт РФ у пассажирки был бессрочным, она интерпретировала эту дату как указание времени своей кончины. Это, по ее словам, нанесло глубокую моральную травму, усугубленную перенесенным ранее заболеванием.

Представители «Аэрофлота» в суде категорически отклонили претензии, пояснив, что указание срока – это стандартная техническая опция системы, не несущая какого-либо символического или фактического смысла, связанного со смертью. По их мнению, причиной переживаний женщины стало исключительно ее субъективное восприятие формальной информации.

Суд, изучив обстоятельства дела, встал на сторону авиакомпании. В решении подчеркивается, что текст рассылки не содержит прямых или косвенных указаний на дату кончины, а его трактовка истцом противоречит буквальному смыслу использованных формулировок. Кроме того, суд указал на отсутствие доказательств нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на нематериальные блага со стороны «Аэрофлота». В удовлетворении иска было отказано.