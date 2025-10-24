ИИ-система приняла пачку чипсов за оружие

В средней школе Кенвуд в Балтиморе система ИИ-видеомониторинга приняла пакет чипсов в руках старшеклассника за огнестрельное оружие, после чего в учебное заведение была направлена полиция. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошёл сразу после футбольной тренировки: прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали подростка Таки Аллена, приказав лечь на землю, и вывели его из помещения. По заявлениям семьи и самого ученика, Аллен не совершал противоправных действий; его родители сочли действия полиции чрезмерно жесткими, а школьный персонал — недостаточно внимательными к эмоциональному состоянию подростка после произошедшего.

«Если я съем еще одну пачку чипсов или выпью что-нибудь, у меня такое чувство, что они придут снова», — признался школьник.

Сигнал о якобы обнаруженном оружии сгенерировала система Omnialert, которая анализирует поток видеоданных с камер наблюдения и автоматически оповещает службу безопасности школы и правоохранительные органы. Компания признала ложное срабатывание, отметив при этом, что пакет «очень напоминал оружие», и подчеркнула, что система приоритизирует безопасность и предполагает быструю человеческую проверку. Omnialert заявила о намерении провести внутренний анализ инцидента и доработать алгоритмы для повышения точности обнаружения.

Школьные власти Балтимора направили родителям информационное письмо с выдержками из комментария Omnialert и сообщили о предоставлении пострадавшим учащимся консультационной помощи. Вместе с тем представители семьи утверждают, что с самим Алленом никто не связывался и его состояние не проверялось.