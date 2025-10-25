Крабы захватили один остров и обрадовали местных жителей

На острове Рождества, Австралия, началась ежегодная миграция красных крабов. Об этом сообщает ABC.

Миллионы крабов временно захватили дороги острова, чтобы добраться из леса до океана. Там самки и самцы будут спариваться, после чего яйца попадут в океан. Из них появятся личинки, которые через месяц превратятся в молодых крабов и начнут мигрировать обратно в лес.

По словам исполняющей обязанности директора Национального парка острова Алексии Янковски, в этом году миграция крабов началась чуть раньше, чем обычно. Но это лишь обрадовало местных жителей. Как отмечает Янковски, те всегда с восторгом относятся к этому явлению.

Водители стараются не выезжать на дороги без надобности ранним утром и поздно ночью, чтобы дать крабам возможность спокойно передвигаться. По этой же причине те, кто может работать из дома, перестают ездить в офис. Кроме того, местные жители возят с собой грабли и воздуходувки, чтобы в случае необходимости помочь животным преодолеть какие-то препятствия на пути.

Один из местных жителей Оливер Лайнс сравнил миграцию крабов с красной ковровой дорожкой, расстеленной вдоль береговой линии. Во время нее на остров приезжает множество туристов.

«Это одно из самых удивительных явлений в дикой природе, которые вы можете увидеть на планете», — заявил председатель местной ассоциации туризма.

Ранее сообщалось, что в городе Тинмут, Великобритания, посетитель пляжа нашел на берегу останки более 200 крабов-пауков. Причина их появления на мелководье неизвестна.