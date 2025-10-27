Покупательница довела магазин до вызова психиатрической бригады

В Новосибирске, в гипермаркете электроники на улице Дуси Ковальчук, 23-летняя покупательница потребовала «подарить» ей iPhone и, получив отказ, устроила бурный скандал.

По словам охраны, девушка громко кричала, размахивала руками и толкала посетителей, нарушая работу торгового зала, рассказали в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ» в соцсети "Вконтакте". Кроме того, девушка обвиняла всех, что ее доводят до самоубийства.

Правонарушительницу задержала группа быстрого реагирования и передала специализированной бригаде неотложной психиатрической помощи, доставившей её в профильное медучреждение.

Никто из персонала и покупателей не пострадал, магазин быстро вернулся к обычному режиму работы.

Ранее в Красноярском крае неизвестный ранил ножом в плечо 16-летнюю девушку.