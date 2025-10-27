Шедевр стоимостью в миллионы рублей случайно продали в 300 раз дешевле

В Великобритании рисунок художника Сальвадора Дали, купленный два года назад за 150 фунтов стерлингов (15,8 тысячи рублей), ушел с молотка за 45,7 тысячи фунтов стерлингов (4,8 миллиона рублей). Об этом сообщает издание The Guardian.

Шедевр случайно нашелся на гаражной распродаже в Лондоне. Антиквар Джон Расселл узнал на рисунке подпись Дали и наклейки аукциона Sotheby's. Он подозревал, что это подделка, но решил рискнуть и купил, заплатив всего 150 фунтов — в 300 раз дешевле настоящей стоимости.

Аукционный дом Cheffins в Кембридже подтвердил, что Рассел стал обладателем подлинного рисунка из серии иллюстраций к «Тысяче и одной ночи», которую Дали задумал в 1966 году. Антиквар решил продать находку на аукционе. По словам директора Cheffins Бретта Трайнера, оригиналы Дали редко появляются на рынке, поэтому интерес к лоту был очень высоким.

Покупателем стал иностранный коллекционер. Расселл, потративший более четырех тысяч фунтов (422,5 тысячи рублей) на экспертизы, заявил, что доволен исходом сделки.

Ранее сообщалось, что клад с древнеримскими монетами, найденный кладоискателями в английском графстве Норфолк, ушел с молотка за 15 тысяч фунтов стерлингов. Охотники за сокровищами нашли первую серебряную монетку, когда прочесывали поле с металлоискателями в январе 2020 года.