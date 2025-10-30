Спортзал предложил поменять сброшенные килограммы на Porsche

Спортзал в Китае предлагает автомобиль Porsche тому, кто похудеет на 50 кг за три месяца, пишет South China Morning Post.

В китайском городе Биньчжоу фитнес-центр объявил конкурс по снижению веса. Победителю, который сумеет похудеть на 50 килограммов за три месяца, пообещали роскошный автомобиль Porsche Panamera. Акция, запущенная 23 октября, быстро набрала популярность в китайском сегменте интернета, но вызвала волну критики со стороны медицинского сообщества. Эксперты предупреждают: экстремальная потеря веса за столь короткий срок может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Как сообщил тренер по фамилии Ван, конкурс является реальным, а набор участников уже идет. По его словам, регистрация закроется после того, как соберется 30 человек — на данный момент зарегистрировались около семи-восьми участников. Стоимость участия составляет $1400. В эту сумму включены питание и проживание в закрытом тренировочном комплексе, однако детали программы и критерии оценки пока не раскрываются.

Врачи объяснили, что при таком темпе организм теряет не жир, а мышечную массу, что может привести к гормональным сбоям и выпадению волос. Специалисты подчеркнули, что безопасный темп снижения веса — около 0,5 кг в неделю.