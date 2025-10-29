В Великобритании начали выпускать преступников на свободу

Из тюрем Великобритании за неделю случайно выпустили шесть заключенных. Об этом пишет The Guardian.

Ассоциация тюремных надзирателей (POA) страны обратила внимание на многочисленные ошибки в работе исправительных заведений после скандальной истории Хадуша Кебаты, который оказался на свободе 24 октября. Гражданина Эфиопии, которого осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки, должны были этапировать в тюрьму для иностранных преступников, подлежащих депортации. Однако его по ошибке просто выпустили на свободу. На поиски насильника ушло два дня.

После этого POA выпустила заявление, в котором сказано, что за неделю сотрудники исправительных учреждений по всей Великобритании совершили еще пять таких ошибок. При этом один из преступников до сих пор остается на свободе. Более того, 28 октября председатель POA Марк Фэрхерст сообщил СМИ, что ошибочные освобождения стали постоянным явлением в Британии за последний год и власти знают об этом.

Как заявил Фэрхерст, ошибки происходят из-за плохой подготовки надзирателей и новой программы досрочного освобождения, которую ввели из-за того, что в 2024 году британские тюрьмы оказались переполнены. В Минюсте страны признали, что количество ошибочно освобожденных преступников растет в последние годы. В 2024-м финансовом году их было 262, что на 128 процентов больше, чем годом ранее.