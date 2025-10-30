Мужчина нашел на своем огороде кость древнего зубра

Глазов. Удмуртия. Во время посадки ягодного куста житель Глазова обнаружил в земле фрагмент скелета доисторического степного зубра. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Иднакар».

Ученые предполагают, что огромное животное ростом более двух метров и весом под тонну паслось на нынешнем садовом участке «Восход» 10–30 тыс. лет назад.

Судьба его оказалась трагичной: зубр попал в торфяное болото и погиб. Спустя тысячелетия на этом месте возникли дачные участки.

Находку мужчина передал в музей-заповедник «Иднакар».