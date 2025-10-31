Мужчина выпрыгнул из шкафа бывшей с оружием и получил пулю

В США мужчина проник в дом бывшей партнерши с оружием и спрятался в шкафу. Об этом сообщает News 3 Channel.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 25 октября. Корвин Уинфилд, житель города Мемфис, вооружившись винтовкой, устроил засаду в спальне бывшей подруги. Он проник в дом, спрятался в шкафу и дождался момента, когда женщина и ее новый бойфренд легли спать, уложив в ту же кровать и пятилетнего сына.

Как только они уснули, Уинфилд выпрыгнул из шкафа и стал угрожать им винтовкой. Между мужчинами началась потасовка, партнер женщины попытался выбить оружие из рук Уинфилда. В ходе драки винтовка несколько раз выстрелила, нападавший получил пулевое ранение. Одна из пуль прошла сквозь стену и попала в комнату, где спали дети.

Уинфилд попытался скрыться, но его вскоре задержали. Ему предъявлено множество обвинений, включая нападение при отягчающих обстоятельствах, применение огнестрельного оружия с целью совершения преступления и жестокое обращение с детьми.

Ранее сообщалось, что в США судят жителя штата Иллинойс, который пытался подстрелить залетевшего в дом канюка и случайно погубил 14-летнюю дочь. Мужчина выстрелил в птицу в комнате, пуля пробила стекло и попала в девочку, которая стояла во дворе.