Муж угнал свою машину, лишь бы не ехать с женой за покупками

Житель Красноярска разыграл похищение собственного автомобиля, чтобы не сопровождать супругу в магазин. Он повредил замок зажигания и вскрыл багажник собственной Toyota, после чего оставил транспортное средство на острове Отдыха. Передает Kras Mash.

Инцидент начал развиваться после обращения женщины в правоохранительные органы с заявлением об угоне. Полиция оперативно обнаружила автомобиль с признаками взлома, после чего возбудила уголовное дело по факту угона. В ходе следственных мероприятий следователи установили непричастность третьих лиц к инциденту.

Несмотря на первоначальные отрицания, владелец транспортного средства в конечном итоге признался в организации инсценировки. По данным следствия, мужчина сознательно пошел на противоправные действия, чтобы избежать семейной поездки за покупками.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ "Заведомо ложный донос". Суд назначил виновному наказание в виде штрафа размером 50 000 рублей. По статистике МВД, аналогичные случаи ложных сообщений о преступлениях составляют около 3-4% от общего числа заявлений об угонах транспортных средств.