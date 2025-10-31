Золотой унитаз выставят на торги в США за десять млн долларов

Золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, выставят на торги аукционного дома Sotheby’s 18 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, стартовая цена лота составит 10 миллионов долларов. Вес унитаза – 101,2 килограмма, при этом он в рабочем состоянии.

Эксперт Sotheby’s Дэвид Гальперин уточнил, что потенциальные покупатели могут осмотреть изделие на месте, однако они не должны "сидеть на произведении искусства".

Каттелан уже известен миру арт-объектом в виде приклеенного к стене скотчем банана стоимостью 6,2 миллиона долларов.

Ранее в Париже на аукционе продали монохромную картину французского художника Ива Кляйна California (IKB 71) за 18,4 миллиона евро (около 1,7 миллиарда рублей). Эта сумма стала рекордной для произведений новатора на мировых торгах.

Картина была написана в 1961 году. Она представляет собой полотно размером почти 4 на 2 метра. Поверхность картины украшена мелкой галькой, которая создает эффект морского дна, скрытого под синими глубинами.