Нетрезвый горожанин не заметил пулевого ранения

Во французском городе Жюи-ле-Мутье мужчина получил огнестрельное ранение и не заметил этого. Об этом сообщает Le Parisien.

30-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения несколько часов проходил с пулей в ноге, прежде чем ощутил боль и обратился за помощью в ближайшую медицинскую лабораторию. Медработники обнаружили входящее пулевое отверстие на икре и вызвали экстренные службы.

Пострадавший рассказал полиции, что говорил с другом, когда внезапно почувствовал острую боль, но оба пьяных собеседника не сразу поняли, что причиной был чей-то выстрел, и не смогли внятно объяснить обстоятельства происшествия.

Медики подтвердили наличие дроби в ране и доставили пациента в больницу Понтуаз. Жизни мужчины ничего не угрожает. Полиция начала расследование, рассматривая все возможные версии произошедшего, включая случайный выстрел. При этом в городе уже был подобный случай в феврале 2020 года, когда 20-летний мужчина был ранен при странных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в США шальная пуля влетела в окно дома и попала в 14-летнего мальчика, который играл в приставку в спальне. Прибывшие на место полицейские оказали Моргану первую помощь, однако спасти его не смогли.