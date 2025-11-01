Семейство капибар устроило «самую милую автомобильную пробку»

В Бразилии семейство капибар, переходящих проезжую часть, устроило небольшой затор, который пользователи в социальных сетях сразу окрестили самой милой пробкой. Ролик, в частности, опубликовали в Telegram-канале Shot.

Несколько десятков водителей остановились, чтобы пропустить грызунов, которые переходят на другую сторону улицы. На опубликованных кадрах кучка капибар деловой походкой друг за другом аккуратно переходит проезжую часть.

За несколько дней ролик в социальных сетях собрал уже миллионы просмотров.

Ранее на камеры попало, как азиатский барсук в ходе прогулки под дождем осмотрел свои владения в заповеднике Приморского края. Животное, после того как непогода стихла, выбралось на поиски пропитания.

Тем временем в Московском зоопарке создали условия для того, чтобы любой желающий мог когда-угодно полюбоваться забавными капибарами и другими обитателями зоосада. На zoo.mos.ru, где проводят трансляции из вольеров с питомцами, можно увидеть редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Например, зрителям доступны эфиры из вольеров с большой пандой Катюшей и ее родителями Диндин и Жуи, карликовым бегемотом Ксюшей, манулом Тимофеем, амурским тигром Степаном, медоедами, теми же капибарами, азиатскими слонами, зебрами Греви, приматами и другими.