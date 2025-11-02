Учитель снялся в двух кулинарных шоу, пока год сидел на больничном

В Германии учитель оказался в центре скандала после того, как оказался на телевидении во время длительного больничного. Об этом сообщает Daily Star.

35-летний Доминик В., преподававший английский язык и географию в одной из школ Кельна, ушел на больничный, который составил более года. Несмотря на предполагаемую болезнь, за это время он успел принять участие в двух кулинарных шоу, где выиграл три тысячи евро (около 280 тысяч рублей). Он победил в программе «Идеальный ужин» на канале Vox в августе 2024 года, а затем снялся в шоу «Битва на кухне» на ZDF в апреле 2025 года. Городские власти инициировали в отношении мужчины дисциплинарную проверку.

Пресс-служба администрации Кельна подтвердила начало расследования, результатом которого может стать выговор, понижение зарплаты, перевод на другую должность или увольнение. Юрист по трудовому праву Николь Мучке пояснила, что работники на больничном имеют право заниматься любой деятельностью, не препятствующей выздоровлению, однако вопрос о совместимости кулинарных шоу с нетрудоспособностью должен решаться в судебном порядке.

Этот случай стал вторым громким инцидентом в земле Северный Рейн — Вестфалия после истории с преподавательницей колледжа из Везеля, находившейся на больничном 16 лет на полной зарплате. Общая сумма выплат за 16 лет составила около миллиона евро (примерно 95 миллионов рублей). Когда новое руководство школы потребовало от нее пройти медицинское освидетельствование, она подала в суд на работодателя.