Парижанам предложили стать владельцами старинных надгробий в рамках конкурса. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Корреспондент издания во Франции Алексей Тарханов рассказал, что с 3 ноября жители Парижа могут стать участниками необычного розыгрыша, в результате которого победители будут владеть старинными надгробиями на самых знаменитых кладбищах города Пер-Лашез, Монпарнас и Монмартр. По его словам, проект утвержден местным Советом.

Причиной для проведения конкурса стала нехватка мест на старых кладбищах. Однако власти Парижа наделили победителей конкурса определенным условием. Так, чтобы владеть местом на историческом кладбище, будущим владельцам необходимо восстановить памятник и внести взнос от 500 до пяти тысяч евро (от 48 тысяч до 468 тысяч рублей), учитывая тип и состояние монумента. Помимо этого, нужно предоставить смету, доказать наличие средств и согласовать проект с управлением кладбища.

Согласно подсчетам мэрии, проект обогатит парижские власти на 232 тысячи евро (почти на 22 миллиона рублей). При этом подчеркивается, что конкурс проводится в рамках эксперимента и его результаты будут представлены Совету Парижа в следующем году.

