Как появилась мода на похищения инопланетянами: история, начавшаяся 50 лет назад

Полвека назад телефильм «Инцидент НЛО» породил необычный культурный феномен. С тех пор тысячи людей по всему миру стали утверждать, что их похищали пришельцы для различных экспериментов.

Осенью 1975 года телевизионный фильм "Инцидент НЛО" познакомил миллионы зрителей с историей Бетти и Барни Хилл - супругов, утверждавших, что их похитили инопланетяне во время ночной поездки по пустынному шоссе Нью-Гэмпшира в 1961 году.

Эта картина не просто сделала знаменитой конкретный сюжет, но и создала целый культурный тренд - после ее выхода количество сообщений о подобных контактах стало стремительно расти, а тема инопланетных похищений прочно вошла в массовое сознание.

Особое развитие получили рассказы о сексуальных контактах с пришельцами. Еще до истории Хиллов бразильский фермер Антониу Вилаш-Боаш описывал интимную связь с женщиной-гуманоидом, а впоследствии подобные сюжеты стали появляться все чаще.

Любопытно отметить географическую избирательность феномена НЛО. В то время как в Соединенных Штатах в определенный период сообщения о летающих тарелках были повсеместными, а по данным исследования 1992 года практически каждый пятидесятый американец утверждал о контакте с пришельцами, в Советском Союзе эта тема имела совершенно иной статус. В официальных советских СМИ сообщения о неопознанных летающих объектах появлялись исключительно редко, чаще такие сведения распространялись через самиздат. Что же касается историй о похищениях советских граждан инопланетянами, то подобные случаи практически не фиксировались — создавалось впечатление, что пришельцы сознательно избегали контактов с жителями СССР.

Несмотря на многочисленные скептические объяснения - от психических расстройств до навязанных под гипнозом воспоминаний - вера в реальность таких контактов продолжает существовать. Как показало время, никакие рациональные доводы не смогли поколебать убежденности миллионов людей в том, что инопланетяне действительно посещают Землю и вступают в контакт с людьми.