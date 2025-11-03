Сбежавшую от россиянки кошку 12 часов искали в аэропорту Стамбула

Сотрудники службы пожарных и спасателей стамбульского аэропорта 12 часов пытались найти кошку, которая сбежала от россиянки. Об этом в воскресенье, 2 ноября, рассказали в издании HavaSosyalMedya.

Гражданка России летела в Любляну через Стамбул. В турецкой авиагавани она выпустила своего питомца — это произошло в женском туалете отеля в аэропорту. Кошка забралась в отверстие под раковиной и попала в технический отсек.

Сотрудники оперативных служб демонтировали раковину и разобрали участок стены, однако животного там не было. К поискам пришлось подключить тепловизор и термальную камеру.

Благодаря оборудованию кошку нашли, а затем выманили кормом. Животное не пострадало, уточнили в газете.

Недавно жители Краснодара также обнаружили собаку, которую хозяева потеряли на Крымском мосту. Животное искали больше месяца — за это время пес успел пройти порядка 200 километров.

Ранее в подмосковных Химках хозяин привязал свою собаку к колесу чужого автомобиля и уехал. Животное нашли неравнодушные люди и освободили. Здоровью четвероногого ничего не угрожает.