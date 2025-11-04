Женатый мужчина попытался вломиться в дом к бывшей жене и покусал полицейского

В Таиланде мужчина из провинции Накхонситхаммарат попытался вломиться в дом к бывшей жене, чтобы наладить отношения, и напал на вызванных ею сотрудников полиции. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел утром 31 октября в районе Тхасала после того, как в полицию сообщили о неадекватно ведущем себя мужчине. Около магазина электронной техники правоохранители обнаружили 44-летнего Прачуапа, который говорил по телефону. Выяснилось, что мужчина звонил бывшей жене по имени Ари, которая владела магазином и жила в квартире над ним. Прачуап и Ари были женаты два года, но восемь месяцев назад развелись. Женщина пояснила, что бывший муж недавно связался с ней и начал умолять снова съехаться. При этом он успел снова жениться.

Вечером Прачуап явился к дому Ари, начал звонить и просить ее выйти. Она отказалась. Тогда мужчина залез на крышу дома и попытался проникнуть в ее квартиру. Она не открыла. Прачуап всю ночь провел на крыше, а под утро начал вести себя агрессивно, после чего Ари вызвала полицию. Когда мужчину попытались спустить, он начал ругаться и покусал полицейского.

В итоге правоохранителям пришлось применить электрошокер, чтобы угомонить буйного тайца. Его отвезли в больницу для освидетельствования. У сотрудников полиции появилось подозрения, что мужчина находился под воздействием наркотиков.

