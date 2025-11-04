Россиянин залез не в ту постель в Индии

Московский ресторатор, приехавший отдыхать в Гоа, залез в постель другой гостьи отеля, перепутав её со своей спутницей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщила девушка, на отдых она прилетела с мамой. Но уже в первую ночь в отеле она проснулась от приставаний незнакомца, который пробрался через балкон в ее номер.

Отмечается, что крики девушки спугнули настойчивого соблазнителя, и он ушел тем же способом, что и пробрался в номер, выпрыгнув через балкон.

Сотрудники отеля отыскали ночного нарушителя порядка. Однако он притворился спящим. Девушка не стала обращаться в полицию, столичному ресторатору пришлось покинуть отель.