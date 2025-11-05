Девушка взбесила партнера разговором о запахе его пениса и оказалась в тупике

Девушка, которая завела с партнером разговор о запахе от его пениса, оказалась в тупике. Своей историей она поделилась в разделе Sex форума Reddit.

По словам автора поста, она набралась смелости и сказала парню, что его гениталии неприятно пахнут, даже когда он одет.

«Он уже несколько раз просил меня заняться с ним сексом, но я действительно не могу, пока он не будет пахнуть лучше. Многие советовали мне попросить его лучше мыть эти органы, поэтому я сказала: "Я знаю, что парни потеют там, и пенис может иметь неприятный запах. Ты не мог бы помыть его получше, чтобы нам обоим было приятнее?"» — рассказала она.

Мужчину взбесили слова его девушки. Услышав о неприятном запахе, он обиделся и нецензурно выругался на девушку.

«Начал рассказывать, что его бывшая тоже жаловалась на ту же проблему, на то, что мы обе сумасшедшие. Хотя я точно не вела себя грубо», — посетовала девушка и призналась, что не знает, как ей стоит поступить.

В комментариях пользователи порекомендовали ей убедиться в том, что партнер действительно следит за гигиеной. Некоторые посоветовали ей бросить мужчину, другие же мягко намекнули, что, если сразу две девушки жаловались на запах от гениталий, скорее всего, он действительно есть.