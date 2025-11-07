Двух опасных преступников снова выпустили из тюрьмы по ошибке

В Великобритании полиция разыскивает двух опасных преступников, которых выпустили из тюрьмы по ошибке. Об этом сообщает радиостанция LBC.

Полиция пытается найти гражданина Алжира Брахима Каддур-Шерифа и британца Билли Смита. Первого случайно освободили 29 октября, второго — в понедельник, 3 ноября. Оба содержались в исправительном учреждении Wandsworth в Лондоне. Известно, что Каддур-Шериф был осужден за преступление сексуального характера.

Более того, алжирца освободили на следующий день после того, как Ассоциация тюремных надзирателей (POA) страны обратила внимание на многочисленные ошибки в работе исправительных заведений. В организации в частности заявили, что за неделю из британских тюрем случайно выпустили шесть заключенных.

Кроме того, как стало известно LBC, министр юстиции Дэвид Лэмми знал об ошибочном освобождении Каддур-Шерифа и собирался обсудить этот вопрос на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, однако не сделал этого.

Ранее британская полиция два дня искала гражданина Эфиопии Хадуша Кебату, которого приговорили к году заключения за изнасилование 14-летней девочки. Мужчину по ошибке выпустили из тюрьмы в графстве Эссекс 24 октября.