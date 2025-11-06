Обладатель самого большого пениса в мире рассказал о своих комплексах

41-летний Мэтт Барр из Великобритании, которого считают обладателем самого большого пениса в мире, рассказал о своей низкой самооценке. Об этом пишет Need To Know.

Барр известен тем, что длина его полового органа составляет 28 сантиметров в неэрегированном состоянии и 41 сантиметр при эрекции. Он утверждает, что эта особенность часто ему мешает. Например, неподготовленные женщины всегда пугаются, как только видят размер его пениса.

Тем не менее мужчина спокойно относится к своему половому органу и не собирается его уменьшать. Он даже признался, что ему льстят просьбы женщин прислать интимные фотографии. Однако на них он обычно боится показаться полным. По словам Барра, его вес и возраст — его главные комплексы, с которыми он борется.

Ранее сообщалось, что Мэтт Барр поскользнулся в ванной и сломал руку. По его словам, это случилось из-за пениса: из-за него он не смог увидеть разлитый под ногами гель для душа.