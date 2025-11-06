Грабитель откусил женщине палец и скрылся

В США женщина вступила в схватку с грабителем и лишилась пальца. Об этом сообщает радиостанция MyNorthwest.

88-летняя женщина стала жертвой ограбления на крыльце собственного дома в Сиэтле. Неизвестный мужчина приблизился к ней и потребовал ценности. Когда она отказалась подчиниться, незнакомец начал ее избивать. Он утащил ее в гараж, где продолжил наносить удары, а затем откусил ей палец. Пенсионерка сумела позвать на помощь. Ее услышали соседи, после чего нападавший скрылся с отобранными украшениями.

Детектив Брайан Притчард подтвердил: «Нападение было очень жестоким, мужчина серьезно повредил руку пожилой женщины». По его словам, пострадавшая была уверена, что «преступник попытается ее убить». Задержать подозреваемого пока не удалось,