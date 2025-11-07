Летучую мышь поймали в квартире на 45-м этаже жилого дома

Летучая мышь залетела в квартиру на 45 этаже дома на северо-западе столицы. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Незваную гостью обнаружил житель дома, расположенного на улице Народного ополчения. На записи, сделанной спасателями, можно увидеть, что до их приезда животное было накрыто розовым тазом, поверх которого хозяин квартиры положил упаковку молока. Позднее они передали летучую мышь в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка.

Ранее россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью. Так, начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров при встрече с животным в собственном доме порекомендовал изолировать его в комнате и переждать, пока оно успокоится. После этого он посоветовал бережно накрыть летучую мышь полотенцем и поместить в коробку с отверстиями для вентиляции и затем, дождавшись вечера и подобрав место вдали от дорог, людей и домашних животных, выпустить на волю.