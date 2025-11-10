Невеста изменила жениху за день до свадьбы и приняла неожиданное решение

31-летняя жительница Великобритании Эми Холиок рассказала, как изменила жениху перед свадьбой, после чего приняла неожиданное решение. Ее историю опубликовало издание Metro.

Холиок рассказала, что прожила со своим партнером шесть лет, прежде чем они обручились в январе 2019 года. Однако она сомневалась в необходимости брака, а друзья уже давно советовали ей расстаться с женихом.

За два месяца до свадьбы женщина стала переписываться с известным музыкантом. После долгих бесед она сходила на концерт исполнителя и поняла, что влюбилась, но все еще не хотела отменять свадьбу, чтобы не потратить деньги зря и не разочаровать родных.

За день до свадьбы Холиок пригласила музыканта к себе, и они занялись сексом. Несмотря на это, она все-таки вышла замуж, но спустя день вдруг решила расстаться с новоиспеченным супругом.

«Я сказала, что больше не хочу отношений. Мне казалось, что у нас была просто долгая дружба, и мы запутались. Однако он хотел не разводиться, а работать над браком», — вспоминает она.

Только когда супруги вернулись домой, женщина призналась, что переспала с человеком, в которого влюблена. Теперь она в официальном разводе, встречается с музыкантом и, по ее словам, стала на 100 процентов счастливее. Холиок призналась, что жалеет, что вообще решила выйти замуж.

