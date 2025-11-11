«Хищник в форме» годами снимал пациенток на скрытую камеру

На военной базе Форт Худ в Техасе раскрыт скандал с участием военного врача — гинеколога Блейна МакГроу. Как сообщает NBC со ссылкой на судебный иск, на его устройствах нашли тысячи фотографий и видео интимного характера, снятых без ведома пациенток. Среди материалов — кадры с осмотров груди и таза, записанные во время приёмов.

Иск подала жена военнослужащего, узнавшая от следователей, что её визит к врачу был записан. Её адвокат заявил, что представляет интересы более 45 женщин, пострадавших от действий МакГроу. В документе отмечается, что врач не только снимал пациенток, но и допускал домогательства, неприемлемые комментарии и проводил процедуры без медицинской необходимости.

По данным иска, руководство армии в течение нескольких лет игнорировало жалобы на поведение медика и позволило ему продолжать практику. Авторы документа утверждают, что таким образом армия «прикрывала хищника в форме».

В настоящее время МакГроу отстранён от работы и находится под следствием. Армейское командование заявило, что с «потенциально пострадавшими пациентами» свяжутся следователи. По данным NBC, как минимум 25 женщин уже дали показания.

Читайте также: ФСБ России сорвала план украинского ГУР угнать МиГ-31 с ракетой «Кинжал»