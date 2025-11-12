Мужчина принял 13-килограммового питона за канат

Житель Малайзии перепутал змею с канатом. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в окрестностях города Туаран в начале ноября. 50-летний Бен Хафис проснулся ранним утром, потому что услышал подозрительные звуки возле курятника. Мужчина отправился проверить кур с фонариком в руке и увидел рядом с курятником нечто, напоминающее свернутый канат. Хафис подумал, что это старая веревка, но она внезапно начала двигаться. Как оказалось, это был крупный питон. Заметив хозяина дома, он стал вести себя агрессивно.

Хафис испугался и вызвал спасателей. Они прибыли на место через 20 минут после звонка и быстро извлекли 13-килограммовую змею длиной около трех метров из-под деревянных досок, где она спряталась. Затем питона выпустили в естественную среду обитания вдали от жилых районов.

