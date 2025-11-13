Экс-капитан суперъяхты раскрыл правду о сексе с гостями и экипажем

Пользователь Reddit с ником Frozenhawaiian, на протяжении 11 лет работавший в яхтенной индустрии и даже служивший капитаном суперъяхты, рассказал о том, как строятся отношения между членами экипажа и гостями круизов. По его словам, сексуальные отношения между плывущими на корабле возможны, но с некоторыми оговорками.

«Секс с гостями — это железное "нет". За это вас могут уволить или внести в черный список. Что касается такого рода отношений между членами экипажа, то это прямо не запрещено. Однако, как правило, любой, кто работает в отрасли больше 30 секунд, понимает, что спать с членами экипажа — верный способ в будущем столкнуться с проблемами, поскольку люди могут расстаться, но они все равно будут в дальнейшем попадать в одну команду в других круизах», — отметил мужчина.

Он добавил, что, несмотря на отсутствие официальных запретов, есть еще один вид связи, считающийся как минимум непрофессиональным. Речь идет о ситуациях, когда офицеры вступают в сексуальные отношения с теми, кто занимает низшие позиции в иерархии на судне, например, с матросами.

«Экипаж яхт, как правило, привлекательнее среднестатистических моряков торгового флота. Много симпатичных парней и горячих девушек», — заключил автор.

