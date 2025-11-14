В Москве на видео сняли, как ворона каталась по капоту авто на пластиковой бутылке

Газета.Ru

В Москве ворона каталась по капоту припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Ворона на «скейтборде» прокатилась по автомобилю
© Unsplash

«Ворона нашла себе скейтборд и развлекается на одной из машин Подписчики рассказали, что после спуска ворона возвращалась вместе со своим скейтом и съезжала еще раз», — говорится в публикации.

В Москве ворона каталась по капоту припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Ворона нашла себе скейтборд и развлекается на одной из машин Подписчики рассказали, что после спуска ворона возвращалась вместе со своим скейтом и съезжала еще раз», — говорится в публикации.