Ворона на «скейтборде» прокатилась по автомобилю

В Москве ворона каталась по капоту припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Ворона нашла себе скейтборд и развлекается на одной из машин Подписчики рассказали, что после спуска ворона возвращалась вместе со своим скейтом и съезжала еще раз», — говорится в публикации.

